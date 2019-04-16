HasTavuk yetkilileri Japon'yada

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, Japonya pazarına ilk kez kanatlı eti gönderen HasTavuk firma yönetimini ve Japonya'daki partner firma yetkililerini ağırladı.

Türk ve Japon yetkililer, kanatlı eti pazarları, pazar yapıları, tüketim alışkanlıkları ve ihracata dair bir çok konu hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Japonya ticaretinin gelişmesinden, Türk tavukçuluğunun Japonya'da en iyi şekilde temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Mercan, HasTavuk A.Ş. Kurucu ortağı İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Sezer ve Genel Müdür Şahin Aydemir'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.