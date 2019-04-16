İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

HasTavuk yetkilileri Japon'yada

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, Japonya pazarına ilk kez kanatlı eti gönderen HasTavuk firma yönetimini ve Japonya’daki partner firma yetkililerini ağırladı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, Japonya pazarına ilk kez kanatlı eti gönderen HasTavuk firma yönetimini ve Japonya'daki partner firma yetkililerini ağırladı.


Türk ve Japon yetkililer, kanatlı eti pazarları, pazar yapıları, tüketim alışkanlıkları ve ihracata dair bir çok konu hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Japonya ticaretinin gelişmesinden, Türk tavukçuluğunun Japonya'da en iyi şekilde temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Mercan, HasTavuk A.Ş. Kurucu ortağı İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Sezer ve Genel Müdür Şahin Aydemir'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.