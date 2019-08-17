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Hatice Kübra'dan gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün Vietnam’da düzenlenen ‘2.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün Vietnam'da düzenlenen ‘2. Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alma adına mücadele eden Hatice Kübra İlgün hedefine adım adım ilerliyor. Mücadele ettiği turnuvalardan madalya ile dönen genç sporcu son olarak tatamiye çıktığı ‘2. Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandı.


Hatice Kübra İlgün, 14-18 Ağustos tarihlerinde Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinden düzenlenen şampiyonada 57 kiloda mücadele etti. İlk maçında Vietnamlı rakibi Tran Thi Trang'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. İkinci maçında bir başka Vietnamlı Tran Thi Anh Tuvet'i ve yarı finalde Çin Taipeili rakibi Lo Chia Ling'i'de geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Güney Koreli Ah Reem Lee'ye mağlûp olan İlgün şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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