Hava almaya çıktığı balkondan beton zemine düştü

Bursa'da üçüncü katta bulunan evinin balkonuna hava almak için çıkan yaşlı adam beton zemine düştü. Ölümden dönen dedesini kanlar içerisinde gören torunu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Yasemen sokaktaki ikamet eden 60 yaşındaki Durmuş B., hava almak için 3 kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir anda başı dönen talihsiz adam, üçüncü kattan beton zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye dedesinin peşinden gelen Ömer Faruk B. ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.