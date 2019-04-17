Hava kargoda Yenişehir'i tercih eden firmalar kazançlı çıkıyor

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, hava kargo işlemleri için Yenişehir Havalimanı'nı kullanan Bursalı firmaların İstanbul üzerinden işlemlerini gerçekleştiren firmalara kıyasla bir günlük zaman avantajı elde edeceğini belirterek, “Dünya devleriyle yarışan firmalarımız için her dakika altın değerinde. İş dünyası temsilcilerimiz mutlaka bu imkândan faydalanmalı.” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan ve 2 Nisan itibariyle Yenişehir'den hava kargo taşımacılığını başlatan BTSO Lojistik A.Ş.'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Lojistik A.Ş . ile 2001 yılından bu yana âtıl durumda bulunan Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini yeniden faal hâle getirdiklerini söyledi. Proje kapsamında Yenişehir'den ilk seferin 2 Nisan'da ABD'ye gerçekleştirildiğini hatırlatan Koçaslan, “Hava kargo taşımacılığı hizmetimizin devreye girmesiyle firmalarımız artık çok kısa bir sürede ürünlerini ihraç pazarlarına gönderebiliyor.” dedi.

Yenişehir'in Bursalı firmalara dış ticaret işlemlerinde hem maliyet hem de önemli bir zaman avantajı kazandırdığına dikkati çeken Koçaslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul'un hava kargo hizmetini kullanmanız için önce iç nakliye firmasıyla ürünlerinizi İstanbul'a göndermeniz gerekiyor. Mallarımız orada bir gece bekledikten sonra ertesi gün gümrükleme işlemleri yapılıyor ve ilk uçuşla yurt dışına gidiyor. Biz ise İstanbul'da gümrükleme yapılırken ürünlerinizi yurt dışına ulaştırmış oluyoruz. Dünya devleriyle yarışan firmalarımız için zorlu rekabet şartlarında artık her dakika altın değerinde. İş dünyası temsilcilerimiz mutlaka bu imkandan faydalanmalı.” dedi.

BTSO Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Ömer Tunçkanat, hizmetler hakkında bilgiler verdi. Merkezin toplam 5 bin metrekare alana sahip olduğunu ifâde eden Tunçkanat, işletmenin gümrüğüyle, hava sahasıyla ve uçaklarıyla tamamen hazır bir durumda olduğunu söyledi. Merkez bünyesinde -30 dereceye kadar muhafazalı 4 soğuk hava deposu bulunduğunu kaydeden eden Tunçkanat, “Gümrük hizmetleri, İnegöl Gümrük Müdürlüğünce sağlanacak. İstanbul ve Ankara gibi lokasyonlara göre çok daha hızlı ve uygun maliyetlerde servis sunuyoruz. İş dünyamızın projemize gerekli desteği vereceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Yenişehir'den hava kargo seferlerini gerçekleştiren MNG Havayolları'nın Ticari Direktörü Hasan Tasus ise MNG'nin 1998 yılından bu yana hava kargo hizmeti sunduğunu söyledi. MNG filosunda 8 uçağın bulunduğu bilgisini veren Tasus, MNG'nin dünya üzerinde 400 noktaya uçabilen Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi olduğunu söyledi.