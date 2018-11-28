Hava yerine uyuşturucu çıktı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Rona, aracın klimasına zulalanmış 200 bin liralık metamfetamin buldu.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. İstanbul'dan Bursa'ya bir aracın içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği öğrenildi. Bunun üzerine şehrin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, aracı Bursa'ya girdiği andan itibaren takibe aldı. Şüphelilerin kaldığı ikametin çevresini saran ekipler, şafak vakti düzenledikleri operasyonda evde bulunan üç kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Rona'nın araçta yaptığı aramalarda klima borularına yerleştirilen yarım kilo metamfetamin bulundu. Evde yapılan aramalarda ise bir miktar kokain ve çıkılar halinde satışa hazır esrar ele geçirildi. Şüpheliler, B.Ç., H.D. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.