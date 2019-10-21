İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havacılık festivalinde renkli görüntüler oluştu

Bursa’da düzenlenen Model Uçak ve Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da düzenlenen Model Uçak ve Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


2013 yılında kurulan Bursa Model Uçak Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 1. Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali'ni gerçekleştirdi. Yunuseli Havaalanı'nda yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Bursa'nın yanı sıra Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmit'ten model uçak pilotları da katıldı. Radyo kontrollü model uçaklar, helikopterler, jetler ve gyrocopter ve 2 kişilik yolcu uçaklarını yakından gören vatandaşlar festivale tam not verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.