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Havacılık Festivalinden birincilik madalyası ile döndü

Mustafa Kemalpaşa Belediye Spor Yamaç Paraşütü Takımı, Yalova’da düzenlenen Hedef Yarışması’nda birinci oldu.

Mustafa Kemalpaşa Belediye Spor Yamaç Paraşütü Takımı, Yalova'da düzenlenen Hedef Yarışması'nda birinci oldu.


Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova‘da, Yalova Havacılık ve Spor Kulübü (YAHAK) tarafından düzenlenen 5. Yalova Havacılık Festivali, yamaç paraşütü hedef yarışması sona erdi.


Yalova Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festival kapsamında merkeze bağlı Soğucak Köyü Kaletepe mevkisinde yamaç paraşütü hedef yarışması gerçekleştirildi.


Festivalde Bursa, Kütahya, İstanbul, Ordu, Ankara, Sakarya ve Kocaeli gibi 15 farklı ilden katılımcı yer aldı. 50 pilot, belirlenen hedefe iniş yapabilmek için yarıştı. Yarışma sırasında Yalova semalarında renkli görüntüler oluşturan sporcular, 3 kilometre mesafede belirlenen hedefe inmek için tüm hünerlerini sergiledi.


Festival kapsamında düzenlenen hedef yarışmasının birincisi ise, Mustafa Kemalpaşa Sportif Havacılık Kulübünden Özkan Yıldırım oldu.


Özkan Yıldırım birincilik madalyasını ve hediye edilen bisikleti, Yalova Valisi Muammer Erol'un elinden aldı.

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