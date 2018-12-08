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Havalar soğudu balığa ilgi arttı

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşın balığa ilgisi arttı.


Havaların soğuması ve balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşın da balığa olan ilgisi arttı. Soğuk denizlerden zorlu şartlarda avlanan balık fiyatları ise balığın türüne ve cinsine göre değişiyor. Mudanya ilçesinde balık severlerin en çok tercih ettiği balıkçılardan olan Tahir Balıkçılık, 2018 yılının son ayında balık fiyatları ile ilgili bilgi verdi. Özellikle sofraların en çok tercih edilen balık türü olan hamsinin fiyatı yüzleri güldürdü. 15 liradan alıcıya ulaşan hamsi sezonun en çok satan balıkları arasında yerini aldı. Bu senenin en pahalısı ise kalkan balığı oldu. Kilosu 130 liradan satılan kalkan balığını 80 liradan satılan olta levrek balığı takip etti.

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