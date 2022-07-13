İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu

Bursa’da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile Türk vatandaşları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile Türk vatandaşları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları sosyal medyada büyük tepki topladı.


Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, havuza girmek isteyen yabancı uyruklu kişileri uyaran site sakinleri arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga anları sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi parti temsilcileri site sakinlerini ziyaret etti.


Öte yandan, sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi. Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.