Havuzlar minik kulaçlarla şenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladığı protokolle hayata geçirdiği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri kapsamında yapılan ‘yüzme öğreniyorum' etkinliğine bugüne kadar bin 500'e yakın ikinci sınıf öğrencisi katıldı.

Bursa'da eğitim çağındaki tüm çocukların en az bir spor dalıyla ilgilenmesi, böylelikle de yeni neslin daha sağlıklı ve sporcu yetişmesi amacıyla düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinliği, havuzlara da hareket getirdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘yüzme öğrenim' etkinliği, Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Şahin Başol yüzme havuzunda yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. 30 Ekim 2018'de başlayan etkinlik kapsamında ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Antrenörleri eşliğinde 8 saatlik yüzme dersi verdi.

Yüzme bilmeyen kalmasın

Fethiye Spor Kompleksindeki yüzme havuzunda eğitimlerine devam eden minikleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklarının çalışmalarını izleyen annelerle sohbet etti. Daha sonra havuz kısmına geçen Aktaş, yüzme eğitimi alan minik öğrencilerle konuştu. Okul sporları etkinliğinin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapıldığını hatırlatıp, Milli Eğitim yetkililerine teşekkür eden Aktaş, “Okul sporlarındaki amacımız, sporu tabana yaymak, her çocuğun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini temin etmek ve iyi arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak. Tabi içlerinden yetenekliler de çıkacaktır. Onların da ülke sporuna kazandırılması noktasında bir altyapı oluşturmayı temin etmeye çalışıyoruz. Denize 120 kilometre kıyısı olan Bursa'da yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. 30 Ekim 2018-24 Mayıs 2019 arasında 7 dönemden oluşan eğitimlerimize bugüne kadar bin 500'e yakın öğrenci katıldı” diye konuştu.