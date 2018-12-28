Hayâllerini Nilüfer'de uçuracaklar

Uçurtma ustası Zahit Mungan, Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde bir araya geldiği çocuklarla rengârenk uçurtmalar yaptı.

Nilüfer Edebiyat Müzesi, ‘Bir tutkunun hikâyesi' adlı programa ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek olan programın ilk gününde Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan çocuklarla bir araya gelerek, ‘Uçurtmam Kuşlardan Güzel' isimli atölye çalışması yaptı. Uçurtma merakını sanata dönüştürerek 25 farklı ülkede festivallere katılan Zahit Mungan, bu konudaki bilgi ve becerisini çocuklarla paylaştı. Katılan çocuklara uçurtmalar hakkında teorik ve pratik bilgiler veren Mungan, renkli çalışmalara imza attı. Gün boyu süren atölyede ortaya çıkan uçurtmalar, programın ikinci gününde gökyüzüyle buluşacak.

Mardin'de uçurtma merakının çok olduğunu ve çocuk yaşlardan bu yana uçurtmalara ilgi duyduğunu söyleyen Zahit Mungan, “Mardin'in 300 yıllık uçurtma geçmişi var. Çocuk yaşlardan bu tarafa uçurtma ile iç içe oldum ve sevdâ haline geldi. Bu konuda kendi hayâllerimi uçurtmalara yansıttım. Bugüne kadar birçok festivale katıldım ve ülkemi temsil ettim. Uçurtma benim için bir sanat haline geldi. Bütün çocuklar hayallerini uçurmalı” dedi.