Hayat Hastanesi 44 yaşında

Bursa'da 1978 yılından beri hizmet veren Özel Hayat Hastanesi 44. yılını kutluyor.

Kuruluş yıldönümü sebebiyle Özel Hayat Hastanesi'nde düzenlenen kutlama programına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, idari kadro ve hastane personeli iştirak etti. Uzm. Dr. Fatih Özkul ile yönetim tarafından doktor, hastane personeli ve hastalar ziyaret edilerek hediyeler takdim edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi.

Uzman Dr. Fatih Özkul, 1978 yılında başladıkları yolculukta etik kurallar, kalite ve çevre hassasiyetinden taviz vermeden sağlık hizmeti sunmayı sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu;

“Bizim buradaki önceliğimiz, insanların sağlığına hizmet, insanlara faydalı olma niyetimiz. Kuruluşumuzdan itibaren ana prensibimiz yakınımıza nasıl davranıyorsak, insanlara da öyle davranmak. Çok şükür 44 yıldır, insanlar güvenerek Hayat Hastanesi'ne geliyor. Bizim hedefimiz hizmet kalitesini artırarak devam etmesi ve insanların şifasına vesile olmasıdır. Verdiğimiz kaliteli hizmeti bünyemize katmayı planladığımız yeni bir hastane ile taçlandırmayı arzuluyoruz. Hem çevre hem de sosyal alandaki faaliyetlerimize de yenilerini ekleyerek devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik hastalara çiçek ve fotoğraf çekimiyle son buldu.