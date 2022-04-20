Hayat Hastanesi Gebe Okulu sona erdi

Özel Hayat Hastanesi'nin anne adaylarına yönelik düzenlediği Gebe Okulu'nun 9. dönemi sona erdi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi'nin 3 ayda bir düzenlediği Gebe Okulu, mart ayında anne adaylarıyla buluştu. 3 hafta süren Gebe Okulu'nda katılımcılara eğitimin sonunda sertifika verildi. Hastane konferans salonunda 25 anne adayının katılımıyla gerçekleşen Gebe Okulu'nda, anne adaylarına gebelik ve doğum süreci ile doğum sonrasında fiziksel ve psikolojik olarak yaşayacaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gebe Okulu'nda 9. dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, “Başladığı günden bugüne yoğun ilgi gören Gebe Okulumuzun 2022 yılı ilk eğitimini tamamladık. 3 ayda bir 3 haftalık eğitim şeklinde düzenlediğimiz Gebe Okulu'nda 9. dönemde anne adaylarıyla buluştuk. Anne adaylarının yanında olmaktan mutluyuz. Hayat Hastanesi olarak anne adaylarımıza hamilelik süresince neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocuğun doğumunun ardından yapılması gerekenleri uzman doktorlarımız 3 haftalık eğitimde anlattılar” dedi.

Gebe Okulu'nun ilk haftasında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk “Gebelik ve Doğum”, Fizyoterapist Merve Evis “Gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri-Gebe Platesi”, Emzirme Danışmanı Hemşire Elif Balcı “Anne Sütü” başlıkları altında anne adaylarına bilgi aktardı.

Gebe Okulu'nun 2. haftasında Klinik Psikolog Nida Biçen, “Normal doğum normal bir süreçtir”, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Comart “Doğum sonrası yenidoğanın takibi”, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin “Gebelikte ve sonrasında hemoroid-safra kesesi-meme rahatsızlıkları” hakkında bilgiler verdi.

Gebe Okulu'nun son haftasında ise Diş Hekimi Büşra Düzen “Gebelikte diş problemleri”, Diyetisyen Fatma Hallaç “Gebelikte ve sonrasında doğru beslenme”, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rıza Dediler “Doğum eyleminde anestezi eylemleri-Epidural-Spinal-Genel Anestezi”, Ebe Halime Şahin “Doğuma hazırlık-Doğum eylemi ve sonrasında anne ve bebeğin takibi” hakkında bilgiler paylaştı.

Gebe Okulu'nun 10. dönemi, Haziran 2022 tarihinde yapılacak.