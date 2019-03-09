İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayat Hastanesi'nde anlamlı sergi

Bursa Özel Hayat Hastanesi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.


BUSMEK Beşevler Şubesi kursiyerlerinin yaptığı eserlerden oluşan sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Hayat Hastanesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Hayatın her alanında beraber yürüdüğümüz, sevgi, emek, şefkat ve umutlarıyla değer katan kadınlarımız bizlerin en değerli varlıklarıdır” dedi.


Kadınların yalnızca 8 Mart'ta değil, her gün hatırlanması ve el üstünde tutulması gerektiğinin altını çizen Dr. Özkul, “En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların kahramanı olan siz kadınlarımızın yapabileceklerinin sınırı asla yoktur. Bu yüzden kadınlarımız yalnızca 8 Mart'ta değil, her gün el üstünde tutulmalıdır” şeklinde konuştu.


BUSMEK kursiyerlerinin hazırlamış olduğu eserlerin Özel Hayat Hastanesi'nde sergilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Dr. Özkul, bu iş birliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Numan Şeker'e teşekkür etti.


Kadına hak ettiği değeri veren ve her zaman el üstünde tutan bir gönül dünyasına sahip olduklarını ifade eden Numan Şeker ise, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.