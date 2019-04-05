Hayat Hastanesi'nden uygulamalı eğitim desteği

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu ile Özel Hayat Hastanesi arasında 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak sağlık programı öğrencilerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yıl içi uygulamalı eğitimlerini ve stajlarını hastanede yapacaklar.

Kurumlar arası işbirliklerini ve uygulamalı eğitimleri önemsediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar, “Sağlık hizmetlerinde 41 yıllık tecrübemizi geleceğin sağlık personellerine sunabilmek ve uygulamalı eğitim hizmetlerinde de Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ev sahipliği yapmak adına önemli bir işbirliği protokolünü imzaladık. Okulda gördükleri teorik eğitimleri hastanemizde pratiğe dökerek, kendilerini mesleğe hazırlamaya çalışacağız. İki kurum arasındaki bu birlikteliğin hem öğrenciler hem de hastanemiz açısından başarılı sonuçlar getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Esin Baylançiçek Aktaş da, “2019-2020 eğitim öğretim yılında sağlık programlarına kapılarını açarak ilk öğrencilerini kabul edecek. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımız devam ediyor. Eğitimlerinin haricinde uygulama eğitimleri ve stajları için Bursa'da deneyimli ve köklü bir sağlık kuruluşu olan Hayat Hastanesi ile iş birliği protokolü imzalamak için bir araya geldik. Sağlık alanında bilgi ve birikimlerinden faydalanmak ve staj süresince uygulama eğitimlerini Hayat Hastanesi'nde alacak olan öğrencilerimizin eğitimlerine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.