Hayat Hastanesi'nin Gebe Okulu'na büyük ilgi

Özel Hayat Hastanesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Gebe Okulu'nun 7. dönemi sona erdi.

Özel Hayat Hastanesi konferans salonunda 3 hafta devam eden ve anne adaylarıyla gebelik ile doğum hakkında bilgilerin paylaşıldığı Gebe Okulunu tamamlayan katılımcılar, edindikleri bilgilerden sonra kendilerini daha güvenli hissettiklerini dile getirdiler. Özel Hayat Hastanesi'nin kadın doğum, genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon ile çocuk hastalıkları uzmanı doktorlarının yanı sıra fizyoterapist, diyetisyen ve ebeleri tarafından yapılan bilgi paylaşımlarında, katılımcı anne adaylarına doğuma hazırlık süreci ve doğum , gebelikte ve sonrasında doğru beslenme, gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri, doğum sonrası yeni doğan takibi, anne sütü ve emzirme gibi konularında bilgiler aktarıldı. Gebe Okulu'nun ilk haftasında Gebelik ve Doğum hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Nazmiye Şentürk'ün ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Servet Yetgin “Gebelik ve sonrasında hemoroid, safra kesesi ve meme rahatsızlıkları”, Diş Hekimi Büşra Düzen'de” Gebelikte diş problemleri” hakkında anne adaylarını bilgilendirdi. Eğitimin ikinci haftasında anne adaylarına “Gebelikte ve sonrasında doğru Beslenme” hakkında bilgiler veren Diyetisyen Fatma Hallaç Uslu'nun ardından Fizyoterapist Merve Evis gebelikte doğru duruş ve nefes egzersiz teknikleri ve gebe pilatesi konularında bilgiler verdi. Gebe Okulu'nun son haftasında Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Kocukoğlu Dündar “Doğum sonrasında Yenidoğanın takibi” hakkında bilgiler aktarırken, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Rıza Dediler “Doğum eyleminde anestezi yöntemleri “ hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, anne adaylarının sorularını yanıtladı. Kinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan “normal doğum normal bir süreçtir” başlığıyla anne adaylarına bilgiler aktardı.