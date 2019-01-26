Hayat Vakfı gelecek nesillere sahip çıkıyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ağırlayan Hayat Hastanesi ve Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, yarının teminatı olan öğrencilere her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Nursel Vatansever, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Güldaş Özel, Hayat Hastanesi'ni ziyaret etti. Eğitim salonlarından ameliyathanelerine, hasta odalarından yoğun bakım odalarına kadar herkesin tercihi bir hastanenin Bursa'da olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Hayat Hastanesi ve Hayat Vakfı hem tıp fakültesine, hem de sağlık bilimleri fakültesine öğrenci bursu bakımından destek olmaktadır. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Umarım ileriki yıllarda da bu birlikteliğimiz devam edecektir. Sadece burs konularında değil, diğer konularda da iş birliğine açık olduklarını biliyoruz. Hem bilimsel, hem işletme, hem de eğitim bakımından birlikteliğimizin devam edeceğini umuyorum. Uzun yıllar çalışmanın getirdiği önemli bir kurum. Bursa halkı için güzel bir hastane ortaya çıkmış” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Hem tıp fakültesine hem de sağlık bilimleri fakültesine başarı bursu vermekteyiz. Aynı zamanda Tıp fakültesi öğrencileri ve Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine hayat hastanesinde staj imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz bizim yarınlarımızdır. Fakültelerimiz hastanelerde çalışacak doktorları yetiştirmekteler. Bizlerde bunları önemsiyoruz. Yaptığımız eğitim toplantılarıyla öğrencilerimize sahipleniyoruz. Öğrencilerin yetişmesi konusunda bizlerde gereken desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.