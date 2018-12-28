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Hayata 13 gün tutunabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin önünde tomrukları kesmek isterken altında kalan 57 yaşındaki Mevlüt Aydın, 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin önünde tomrukları kesmek isterken altında kalan 57 yaşındaki Mevlüt Aydın, 13 gün sonra hayatını kaybetti.


Olay 15 Aralık tarihinde Bahçekaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki Mevlüt Aydın, evin önünde bulunan tomrukları kestiği sırada istiflenen tomrukların kayması sonucu altında kaldı. Tomrukların altından çıkartılan Aydın, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan şahsa burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 13 gündür tedavi gören Mevlüd Aydın hayatını kaybetti. Aynı zamanda İnegöl İtfaiye Müdürü Adnan Aydın'ın ağabeyi olan Mevlüt Aydın, Bahçekaya Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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