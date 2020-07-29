Hayat'tan Gebe Okulu

Özel Hayat Hastanesi Gebe Okulu'nu online olarak gerçekleştirdi.

Yeni normalle birlikte hayatın birçok alanındaki kısıtlamalar tedbirle bir şekilde kalksa da bu süreçte en büyük riski ve stresi yaşayan kesimlerden biri de anne adayları oldu. Özel Hayat Hastanesi de online bir şekilde düzenlediği ‘Gebe Okulu' ile anne adaylarının yanında olarak onlara bilgi vermek ve merak ettiklerini cevaplama adına bir program dizisi düzenledi.

Gebe okullarında verilen eğitimi standart hale getiren ve tüm anne adaylarının bilgiye kolay ulaşımını sağlayan bu uygulama için doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve ebeler kamera karşına geçti.

3 gün süren programın birinci gününde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, ‘Gebelik ve Doğum Hakkında Merak Edilenler' konu başlığında hamile adaylarına genel bir bilgilendirmede bulundu. Dr. Nazmiye Şentürk'ün ardından Diyetisyen Fatma Hallaç da hamilelik sürecinde aşırı kilo alımlarına dikkat çekmek için ‘Gebelikte ve Sonrasında Doğru Beslenme' konusunda sunum yaptı.

Online Gebe Okulu'nun ikinci gününde ise, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr.Erol Comart tarafından ‘Doğum Sonrası Yenidoğanın Takibi ve Anne Sütü' konusunda bilgiler verirken, Klinik Psikolog Nilay Gürtaş da ‘Prenatal Dönemde Stresin Anne ve Bebek Sağlığına Etkisi' konusuna işaret etti.

Gebe Okulu'nun son gününde Fizyoterapist Özge Kurt, ‘Gebelikte Doğru Duruş ve Nefes Egzersizi Teknikleri' konusunda, Ebe Halime Şahin de ‘Doğuma Hazırlık' konusunda bilgiler paylaştılar. Hamilelerin bütün sorularının cevaplandığı programda, anne adayları memnuniyetlerini dile getirdiler.