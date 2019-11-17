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Hayırsever Sabahattin Gazioğlu'ndan eğitime büyük katkı

Bursa’da Osmangazi ilçesine 32 derslik okul ve spor salonu kazandırmayı içeren protokol Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Sabahattin Gazioğlu arasında imzalandı.

Bursa'da Osmangazi ilçesine 32 derslik okul ve spor salonu kazandırmayı içeren protokol Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Sabahattin Gazioğlu arasında imzalandı.


Bursa'nın Osmangazi ilçesine 32 derslikli yeni bir okul ve spor salonu kazandırmayı içeren protokol, Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Sabahattin Gazioğlu arasında imzalandı. Heykel Valilik Binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve hayırsever Sabahattin Gazioğlu katıldı. Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki 10 bin 714,48 metrekare arsa üzerine, hayırsever Sabahattin Gazioğlu tarafından 32 derslikli okul binası ve spor salonu yapılarak kullanım hakkı Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sabahattin Gazioğlu'na eğitime vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

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