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Hayırseverin böylesi

Bursa’da bir hayırsever, köylülerin bakkala olan veresiye borçlarını ödedi.

Bursa'da bir hayırsever, köylülerin bakkala olan veresiye borçlarını ödedi.


İznik ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, bakkalın veresiye defterini istedi. Hayırsever, bütün köylülerin bakkala olan borçlarının tamamını kapattı. Müşküle köyünde bakkal dükkanı işleten İsmail Güler, bir hayırseverin gelerek, köylünün veresiye borcu olan 3 bin 500 TL'yi ödeyerek defteri kapattığını söyledi. Bakkal Güler, Osmanlı devrinden kalma güzel bir âdeti canlandıran hayırseverin kim olduğu konusunda bilgisi olmadığını belirtti.

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