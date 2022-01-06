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Hayrettin Gülgüler'den Fevzi Yavuzyılmaz'a ziyaret

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ı makamında ziyaret etti.


Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yeşil-beyazlı takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaretin sonunda Başkan Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'a isminin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti.

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