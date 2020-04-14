Hayvan barınaklarına Bakanlıktan denetim

Bursa'da faaliyet gösteren geçici hayvan barınakları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yeni denetim taramasından geçiriliyor. Korona virüse karşı, ardı ardına önlemlerin yürütüldüğü süreçte, sokak hayvanları da geçici hayvan barınakları da gözardı edilmiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile hayvan barınakları ile park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, dezenfekte özeni gösterilmesi isteniyor.

Vatandaşların hassasiyetinin de dikkate alınması istenen genelge, planlı denetim ve dezenfekte etme gibi hijyen uygulamalarını da önemle vurguluyor. Vali ve kaymakamlar, yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla beraber, işbirliği, planlama ve koordinasyon isteniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, Bursa'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü de, planlı yeni çalışma uyguluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla ‘Bursa'daki geçici hayvan bakımevlerindeki denetimlerin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kesintisiz olarak sürdürüldüğü' açıklandı.