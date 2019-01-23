‘Hayvan dostu kent' Karacabey'de yaralı şahine ilk müdahale

Sadece sokak hayvanları değil yaban hayatı için de yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Karacabey'de yaralı bulunan bir şahin, belediye ekiplerine teslim edildi.

'Hayvan Dostu Şehir' sloganıyla hareket eden ve bu kapsamda Türkiye'ye örnek olacak ‘Leylek Master Planı', ‘'Islak Meraların doğal yollarla ıslahı' ve Türkiye'de ilk yapılan ‘'Ak Pelikan Göçü Sayımları' ile ulusal ve uluslararası arenada kendinden övgüyle bahseden Karacabey Belediyesi, yaralı yaban hayvanları için de aranan adres oldu.

Geçtiğimiz hafta belediye personelince bulunarak tedavi altına alınması sağlanan ve ölümden dönen flamingo, basında geniş yer bulmuştu. Yine geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Özkan, yuvasından düşen bir yavru baykuşu makamında ağırlamış ve görüntüler büyük ilgi görmüştü.

Bu kez de belediyeye getirilen yaralı bir şahin oldu. Fabrika işçileri tarafından yaralı halde bulunduktan sonra Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edilen şahini, ilk olarak hayvan barınağı ekipleri teslim alarak ilk tedaviyi yaptı. İlk müdahalesi belediye veterinerince yapılan yaralı kuş, ardından Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek koruma altına alındı. Tedavi altına alınan şahinin kırılan kanadı nedeniyle bir daha uçamayacağı öğrenildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, ‘'Belediyecilik anlayışımız içerisinde insanlar olduğu kadar sahipsiz hayvanlar, yaban hayvanları ve bitkiler de yer alıyor. Bizler için tüm canlılar önemli. 'Hayvan Dostu Şehir' sloganı bizim için önemli bir konu. Ve bu tarz konularla gündeme geldikçe, ilçemizin dört bir yanından hatta çevre şehirlerden de bizlere ihbarlar geliyor. Özellikle yardıma muhtaç yaban hayvanları bu noktada öne çıkıyor. Bizler de bu ihbarlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Veteriner hekimimiz eğer tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların durumu acilse ön müdahaleyi kendisi yapıyor ve ardından Milli Parklara ait Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz'' dedi.