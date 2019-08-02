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Hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaş uyarıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaşlar uyarıldı.


Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hayvan hırsızlıklarına karşı Orhaneli İlçe Emniyet Amirliği tarafından broşür dağıtıldı. Emniyet ekipleri çarşı merkezinde kahvehaneler, esnaf ve vatandaşa konu hakkında broşür dağıtılırken, hırsızlıklara karşı ikazda bulundu. Broşürlerde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında hayvanların hiçbir zaman başı boş bırakılmaması, otlatılacak hayvanların başında mutlaka çobanların olması, hayvan barınaklarında çoban köpeklerinin bulundurulması, kaynağı belli olmayan para ve menşe' şahâdetnâmesiz hayvanların satın alınmaması istendi. Hayvan barınaklarının geceleri mutlaka aydınlatılması talep edildi. Emniyet ekipleri bu konuda vatandaşı uyarırken, şüpheli şahıslar ve yabancı araçların 155 polis imdat hattına ihbar edilmesini istedi.

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