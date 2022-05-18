Hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı

Kurban Bayramı'na 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı, geçtiğimiz yıl ilk kez yeni yerinde kurulmuştu. Alibeyköy kırsal mahallesi bölgesinde yapılan modern hayvan pazarı için kotra kiralama ihalesi bugün gerçekleştirildi. İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi bugün saat 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Hayvan üreticilerinin kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 142 adet büyükbaş ve 21 adet küçükbaş hayvan kotrasının satışı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın'ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “İnşallah Kurban Bayramı öncesi şehrimizde kurulan pazarda amacınıza ulaşırsınız, satışlarınızı güzelce yaparsınız. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Geçtiğimiz yıl yeni Hayvan Pazarımızın açılışını yaptık. Bir an önce buranın açılması için yoğun talep vardı. Üreticilerimiz kotralara girdikten sonra da kısmen inşaat tamamlama çalışmaları oldu. Bir dizi eksiklerimiz vardı. İlk yıl sizleri de dinledikten sonra eksiklerimizi gidermek için notlarımızı aldık, bu yıl tamamladık. Küçükbaş hayvan kotraları arka taraftaydı, şu an duvar boyunda 50'ye yakın küçükbaş kotrası yaparak onları oraya taşıdık. Yatma yeri sorunu vardı, üreticilerimiz misafirhane olmasına rağmen en azından bir kişi malın yanında kalması isteniyordu. Bu sene üst kısımda güzel birer yatma yeri yapıldı. Bir tarafına isterseniz samanınızı bile koyabilirsiniz. Yemliklerde sorun, bu sorun giderildi. Bugün de büyükbaş ve küçükbaş hayvan kotraları ile kesim yerlerinin satışını gerçekleştireceğiz. Amacımız hem sizlere hem ilçe halkımıza en iyi hizmetin sunulması. Bu noktada anlayışlı ve duyarlı bir müzayede olmasını diliyorum. Sevgi saygı çerçevesinde burada ve Pazar alanında herkesin hayırlı kazançlar elde etmesini temenni ediyorum” dedi.

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 52 adet küçükbaş hayvan kotrasının 21 tanesi satıldı. 140 adet büyükbaş kotranın ise 42 tanesinin satışı yapıldı. Toplamda 63 kotranın kiralaması yapıldı. 6 adet kurban kesim yerinin ise 1 tanesi kiralandı. Yapılan kotra kiralamalarından İnegöl Belediyesi 349 bin 200 TL gelir elde etti.

Öte yandan, kalan kotraların kiralama işlemleri devam ediyor. Kotra kiralamak isteyen vatandaşlar Ek Hizmet Binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak kotra kiralayabilecek.

Hayvan pazarının 13 Haziran 2022 Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Bu tarihten önce pazara kurbanlık girişi yapılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.