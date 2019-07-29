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Hayvan pazarının otopark meselesi çözüldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayvan pazarı yanında bulunan alanda otopark düzenleme çalışmaları başladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvan pazarı yanında bulunan alanda otopark düzenleme çalışmaları başladı.


Yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle hayvan pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Davut Aydın, bölgede yaşanan otopark meselesine çözüm bulunması için çalışmalara başlandığını bildirdi. Mezbahanın yanında bulunan boş arazinin otopark olarak kullanılması için gerekli düzenlemelerin başladığını ifade eden Aydın, “Kurban bayramı münasebetiyle hayvan pazarında yoğunluk artmıştır. Alıcı ve satıcı tüm vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için Belediyemizin ekipleri seferber edilmiştir. Bu bölgede yaşanan en büyük sıkıntı araçların güvenle park edileceği bir alan bulunmamasıdır. Yapılan düzenlemeyle vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetleri giderilmiş olacak ve güvenli, huzurlu bir ortamda alış verişlerini yapacaklar” dedi.

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