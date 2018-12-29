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Hayvan üreticilerinin yüzü gülüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, sabahın ilk ışıkları ile birlikte üreticilerin akınına uğrayan yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, sabahın ilk ışıkları ile birlikte üreticilerin akınına uğrayan yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu.


Kırsal kesimin desteklenmesi ve hayvan ticareti potansiyelinin artırılması maksadıyla 5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen yeni hayvan pazarı, kısa sürede Güney Marmara'nın en büyük hayvan ticaret noktalarından birine dönüştü. Karacabey, Susurluk, Büyükorhan, Manyas, Simav, Dursunbey ve Kepsut gibi bölge ilçelerden Mustafakemalpaşa'ya gelen yetiştiriciler, 2 bin 250 adet hayvan kapasitesine sahip tesislerde ticarete büyük canlılık kazandırmaya başladı.


Hayvan pazarında üreticilerle buluşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, alıcı ve satıcıyı yakınlaştıran tesisin yalnız ilçeye değil bölgeye uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi. Hayvan ticareti yapan vatandaşları dinleyen Sadi Kurtulan, "Üreticilerimizin alın terinin karşılığını bulması bizler için çok önemli. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrılmış yerlerin yanı sıra yonca ve saman satış alanları ile dinlenme ve otopark bölgeleri, alış veriş için gelenlere burada rahat bir ortam sunuyor. Mustafakemalpaşa, hayvan potansiyeli ve bu yönde hizmete açılan et entegre tesisleriyle bölgesinde ticaretin merkezi olmuş durumda. Üreticilerimizin bu gayreti gelecek adına bizleri daha da umutlandırıyor. Bu hareketliliğin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti yapılan hizmetin doğru olduğunu bize gösteriyor" dedi.

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