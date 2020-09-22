Hayvanat Bahçesi yeni üyelerle büyüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Afrika Savana adı verilen bölümde yer alan Afrika deve kuşlarında, kuluçka sürelerini tamamlayan 5 yeni yavru bir ay önce dünyaya geldi.

Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden bin 132 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden açan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika Penguenleri, bozkurtlar ve Ala Geyiklerin ardından Afrika deve kuşlarında da doğum sevinci yaşandı. Temmuz başından itibaren ziyaretçilerin 40- 45 gün boyunca kuluçkada yatarken izledikleri deve kuşlarının yavruları, 10-15 Ağustos tarihleri arasında yumurtalarından çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni doğan yavruları hayvanat bahçesinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin farklı türlerde hayvanları bünyesinde barındıran keyifle gezilebilecek yerlerden olduğunu söyledi. Tüm vatandaşların gönül rahatlığıyla gezebileceği alanlardan oluştuğunu belirten Başkan Aktaş, “Hayvanat Bahçesi ailesine yeni katılan 5 deve kuşu yavrumuzu ziyaret ettik. Yavrular, deve kuşlarının kendilerinin yaptığı yuvada doğal yollarla dünyaya gözlerini açtılar. Yaklaşık bir aydır anne babalarından ve Afrika Savana'daki diğer hayvanlardan ayrı tutulan yavrular özel yemlerle besleniyor. Bakıcılarının büyük bir özenle baktığı yavrular ileriki günlerde ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan devekuşu ailesine katılan 5 yeni üye ile deve kuşu ailesinin nüfusu 12'e yükseldi. Tüm Bursalı hemşerilerimizi botanik park hüviyetindeki Hayvanat Bahçemizi gezmeye, görmeye ve çocuklarımızdaki hayvan sevgisi arttırmak amacıyla dünyanın dört bir tarafından getirilen hayvanları yerinde izlemeye davet ediyorum” dedi.