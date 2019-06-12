Hayvanat Bahçesi'nde bayram rekoru

Dünya standartlarında modern bir bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve hayvan barınaklarının yanı sıra 11 adet gölet, 2 bin adet ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı, ziyaretçiler için de nefes alabilecekleri bir ortam olan Bursa Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve yaklaşık 140 türden 1500 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi turnikelerinden 9 günlük bayram tatilinde 45 bin giriş yapılırken, 0-6 yaş gurubunun ücretsiz giriş yaptığı düşünülürse, ziyaretçi sayısı 55 bini aştı. Bu yılın ilk 5 ayında Hayvanat Bahçesini ziyaret edenlerin sayısı 355 bin olarak kayıtlara geçerken, bayram tatili de eklendiğinde şuana kadar ziyaretçi sayısı da 410 bini aşmış oldu.

Bursalıların rahat nefes alabileceği, çocukların farklı hayvan türlerini yakından tanıma imkanı bulması nedeniyle Hayvanat Bahçesi'ni çok önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kurulduğu 1998 yılında 70 hayvan türüyle ziyaretçi kabulüne başlayan hayvanat bahçemiz, bugün 140 türe ulaşan hayvan varlığı ile önemli bir zenginlik. Buradaki değişim ve gelişim devam edecek. Önümüzdeki yıllarda 110 bin metrekare alan kamulaştırılarak fil, su aygırı, timsah, çift hörgüçlü develer ve mandrill gibi farklı türlerin bahçemize kazandırılmasını planlıyoruz” dedi.