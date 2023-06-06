Hayvanat Bahçesi'nde çevre günü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinliklerinde, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Küresel Isınma ve İklim Değişikliği temalı resim sergisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü ve Haftası için hazırladığı ve birbirinden farklı etkinlikleri içeren 5 günlük Dünya Çevre Günü Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Çevre konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen 5-11 Haziran tarihleri arası için planlanan program çerçevesinde yapılan etkinlikler, duyarlı bireylerle buluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü için düzenlediği etkinliklerinde, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen çevreye duyarlı 500 öğrenci, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği' temalı resim sergisine katıldı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, her haftanın çevre konusunda aynı şuur ve hassasiyetle yaşanması gerektiğini vurgulayarak, “Dünya'nın en hassas olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hem çevre kirliliği hem de toplumsal anlamda kirliliklerin çok olduğu bir dönem ile karşı karşıyayız. Biz, gençlerimize ve yeni nesle örnek olmak zorundayız. Etrafa baktığımızda doğayı kirletme hastalığına yakalanmış gibiyiz. Bu küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep oluyor. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Herkesin heves ettiği bütün güçlerin hedef aldığı bir ülkede yaşıyoruz. Doğayı kirletmeyelim, emanetlerimizi kirletmeyelim. Böyle projelere imza attığınız için sizleri tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

Serginin ardından düzenlenen Tohum Topu Atölyesi de renkli görüntülerine sahne oldu. Başkanvekili Fethi Yıldız ve öğrenciler, eldiven giyip, tohum topları hazırladı.