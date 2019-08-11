Hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklara dikkat

Reşit Mıstık, hayvanlardan bulaşabilen en az 200 hastalığın olduğunu söyledi.

Hayvanlarda bulunan ancak insana da geçen hastalıklara zoonoz dendiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Reşit Mıstık, "Bu şekilde doğrudan veya bir aracı ile hayvandan insana bulaşabilen en az 200 hastalık vardır. Keneden lyme, kırım kongo kanamalı ateşi, kediden kedi tırmığı hastalığı, köpekten kuduz, sivrisinekten sıtma ve batı nil virüsü hastalığı gibi hastalıklar sayılabilir. Kurbanlıklardan bulaşan hastalıkların başında ise şarbon gelmektedir. Şarbon deri bütünlüğü bozulduğunda yara, bere, kesi, egzama gibi deriden girebilir. Hayvanların üzerindeki bakterilerin solunması veya hastalıklı hayvanların etlerinin yenmesi ile de bulaşabilir. İkinci önemli hastalık malta humması veya bruselloz dediğimiz hastalıktır. Hayvanların çıktıları ile temasla hasarlanmış deriden girebilir. Kurban bayramından sonra görülebilen ve genellikle ellerin kesilme ve bu kesiğin çiğ etle teması sonucu şarbona benzer ancak daha selim ve iyi seyirli deri belirtisi ile seyreden ORF'tur. Bir virüs hastalığıdır" dedi.

Tedaviden çok korunma önemli bir savunma mekanizması olduğunu ifade eden Mıstık, Sağlam deriden hiçbir mikroorganizma giremeyeceğini söyledi. Mıstık, "Hayvan veya hayvan ürünlerine güvenli olarak dokunulmalı. Hayvan leş veya atıklarının güvenli olarak ortadan kaldırılması. Kesilme, berelenme, sıyrığa neden olabilen araç-gereçleri kullanırken dikkatli olmalı. Açık yaraları su geçirmez bant ile kapatmalı. Çalışırken oluşabilecek kesiler hemen temizlemeli" diye uyardı.