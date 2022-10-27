Hayvanlarını otlatırken hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanlarını merada otlatan çoban namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Cerrah Mahallesi Bursa-Ankara karayolu yakınındaki merada meydana geldi. Küçükbaş hayvan sürüsünü merada otlatan Seyithan Cayhan (60), yeşil alanda namaz kılmaya başladı. Namaz kıldığı sırada fenalaşan adam yere yığıldı. Bir süre sonra dedesinin yanına gelen torunu, dedesini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Çobanın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.