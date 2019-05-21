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Hayvanlarını otlatırken yılan soktu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada yılanın soktuğu çoban hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada yılanın soktuğu çoban hastaneye kaldırıldı.


Olukman Mahallesi'nde koyunları otlatırken dinlenmek için oturduğu yeşillik alanda yılanın ısırdığı Sadettin Mutlu (73) hastanelik oldu. Yapılan kontrolde yılanın zehirli olduğu belirlendi. Yaşlı adamın 12 saat hastanede kalacağı öğrenildi. Yaşadığı anı anlatan Sadettin Mutlu, "Çimenlik alanda oturduğum sırada bir şey elimi ısırdı, döndüğümde yılan gidiyordu. Elim şişmeye başlayınca yılanın ısırdığı yeri emerek zehri çıkarmaya çalıştım. Daha sonra beni hastanede getirdiler, çok şükür şuan iyim" dedi.

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