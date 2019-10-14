Hazar Holding'den Bursa'ya yatırım

Sektörel tecbüresine AR-GE, inovasyon ve genç iş gücünü de ekleyerek ses getiren pek çok başarılı yatırım ve projeye imza atan Hazar Holding Bursa'da faaliyete başladı.

Elazığ'dan sonra Bursa'yı tercih etmelerinin sebebinin hem sanayi, hem de kapsam olarak Bursa'nın ülke ekonomisine katkı vermesi olduğunu ifade eden Hazar Holding yöneticileri, Bursa ilinde yatırımlara başladıklarını, stabilite ve verilen hizmetlerin belli bir kalite seviyesiyle yönetilmesi için gösterdikleri hassasiyete dair referansların kendileri için önemli olduğunu açıkladılar.

Hazar Holding yöneticileri uluslararası olma çerçevesinde her alanda faaliyet göstermek yerine belli alanlarda uzmanlaşmayı tercih ettiklerini açıkladılar.

Hazar Holding yöneticileri, 1990 ‘da inşaat sektöründen başlayan yolculuğunu bugün inşaat, imalat sanayi, lojistik, hizmet, ve medya sektörlerinde 30'dan fazla şirket ve 10.000'e yakın çalışanıyla sürdürmektedir. Hazar Holding geçmişinden aldığı güçle, yarınlarına güvenle bakmaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir parçası olmaktan, Türkiye ile var olmaktan, hayat bulmaktan iftihar eden Hazar Holding, geçmişten bu yana ve yarın da, üretim, katma değer, istihdam, ihracat, vergi alanlarında Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunmaya devam edecek.