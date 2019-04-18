Hazır yemek sektörü açmazda

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yılın ilk çeyrek döneminde çiğ gıda fiyatlarında ortalamada yüzde 20 ürün bazında ise yüzde 60'ları bulan artışlar meydana geldiğini ve yaşanan artışı yemek fiyatlarına yansıtamadıkları için ciddi zararlarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Herkesin yakından takip ettiği soğan ve patates fiyatlarının hayli yükseldiğine dikkat çeken Coşkun Dönmez, yemek ücretleri konusunda paydaşlarını daha anlayışlı olmaya davet etti. Önümüzdeki aylarda daha da büyük sıkıntılarla ile karşılaşılacağına dikkat çeken Başkan Dönmez, “Sektörümüzün yumuşak karnı olan Ramazan ayındaki iş kaybımız ve fırsatçılardan kaynaklanan fiyat artışları da eklenince maliyetlerimiz kontrol edilemez bir hal alacak” dedi.

"Beyaz ette artış hayli fazla"

Coşkun Dönmez, sanayinin olmazsa olmazı olan Catering sektörünün girdilerdeki artış nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığına vurgu yaparak, bunun nedeninin en önemli girdilerini oluşturan çiğ gıdada geçen yıl Haziran ayında başlayan anormal fiyat artışları olduğunu ifade etti. Başkan Dönmez, bu yıl Nisan ayı başından itibaren beyaz ette de anormal fiyat artışları ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sektörümüz yeni bir açmaza girdi. Son 15 günde 9 liraya satılan bütün piliç 13 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12,5 liraya, 12 liraya satılan kanat 15 liraya yükseldi. Böylece yılbaşından itibaren ortalama fiyat artışı yüzde 64'ü buldu” dedi.

"Bakliyat ve sebze fiyatları da aşırı arttı"

Diğer girdileri olan kırmızı ette de yüzde 8'lik artış yaşandığını buna ilave olarak soğanda yüzde 90, patateste yüzde 85, bakliyat yüzde 40'lık artış olduğunu da ifade eden BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, “Yemek sanayicileri olarak çiğ gıda fiyatlarına gelen aşırı zamlar sonrasında büyük bir açmaza girdik. Tüketicilerimize en kaliteli, lezzetli ve sağlıklı yemeği en uygun fiyata sunmak istiyoruz. Bu nedenle gıda fiyatlarının standart hale gelmesini bekliyoruz” dedi.

Başkan Dönmez, amaçlarının kaliteden taviz vermeden müşterilerimizi memnun etmek olduğunu belirterek, sektör olarak fiyatlarını yılda iki kez güncelleyebildikleri için satış fiyatlarımıza artan maliyetleri yansıtamadıklarını söyledi.

Başkan Dönmez, “Bu nedenle sektörümüz sürdürülemez bir sorun yaşıyor. Reel enflasyon rakamlarının bu düzeyde devam etmesi halinde ilerleyen süreçte maalesef fiyatlarımızı 3 aylık ya da 4 aylık periyotlarla güncellememiz gerekebilir” dedi.

"Hükümetten kalıcı tedbirler bekliyoruz"

Sektör olarak Ramazan öncesinde çiğ gıdada yaşanan artışı normal kabul ettiklerini ancak bu yılki artışların anormal düzeye ulaştığını da belirterek, hükümetten sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikalarını uygulama almasını beklediklerini söyledi. Başkan Dönmez piyasada fiyat istikrarı sağlanması için çeşitli tedbirler gerektiğini belirterek şunları da ifade etti: "Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ülkemizde tarım ve hayvancılık politikalarını revize etmesi gerekiyor. Çiftçiler hayvancılık yapanlar yüksek maliyetler nedeniyle üretimden vaz geçmiş durumda. Mazot, gübre ve tarım ilaçlarındaki aşırı artışa birde kuraklık, veya aşırı yağışlardan kaynaklanan verim kayıpları ve hastalık kaynaklı rekolte düşmesi gibi nedenler üreticileri zora sokuyor. Buna bağlı olarak fiyatlar aşırı artıyor. Bakanlığın tüm bu olumsuzlukları giderecek önlemler almasını bekliyoruz.”