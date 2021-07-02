Haziran ayı tencere enflasyonu: yüzde 4,27

BUYSAD'ın verilerine göre gıda enflasyonu aylık bazda 4,27 olurken 6 aylık ise 17,10 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı tencere enflasyonu rakamlarını değerlendiren BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, küresel ve yurtiçi etkenlere bağlı artan gıda fiyatlarının, hazır yemek sektörünü çok zorladığını söyledi. Temel hammaddesi gıda olan hazır yemek firmalarının aylık ve yıllık enflasyon rakamlarını çok yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Dönmez, TÜİK'i beklemeden verileri değerlendirerek belirledikleri gıda enflasyonu rakamlarını başta iş yaptıkları kişi ve kuruluşlar olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunmayı görev saydıklarını söyledi. BUYSAD'ın verilerine göre Haziran ayında gıda enflasyonunun bir önceki aya göre yüzde 4.27, 6 aylık bazda ise 17.10 arttığını açıklayan Başkan Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini dile getirdi.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, 2019'dan bu yana başta pandemi kaynaklı küresel çapta yaşanan olumsuzluklar nedeniyle gıda fiyatlarındaki yükselişin, gıda ve tarımsal girdi ithalatçısı durumunda olan Türkiye'yi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bu yılın sonuna kadar devam edecek olan gıda fiyatları artışının 2022 yılında da hız kesmeyeceğinin öngörüldüğünü dile getiren Coşkun Dönmez, şunları söyledi:

“Yağ, bakliyat ve et fiyatlarının sürekli artması, sektörde faaliyet gösteren firmaları iyice köşeye sıkıştırdı. Türkiye gibi gıda ithalatçısı ülkeler, dövizdeki artış nedeniyle adeta enflasyon ithal eder duruma geldiler. Yurtiçinde ise plansız üretimden kaynaklanan arz-talep dengesizliği gıda fiyatlarını sürekli yukarı itiyor. Gıda harici girdilerdeki maliyet artışları da cabası. Her ay girdi maliyetlerinde artışla karşılaşan sektör temsilcileri, çareyi fiyat ayarlamalarını daha kısa aralıkla yapmakta buldular. Ayakta kalabilme mücadelesi veren hazır yemek firmaları maalesef müşterileriyle karşı karşıya kalıyor.”

Coşkun Dönmez, açıklamasında, gıda enflasyonunun genel enflasyondan daha yüksek çıkmasının hazır yemek sektörünün en ciddi sorunu haline geldiğini yineledi. Tüketici açısından çekirdek enflasyondan ziyade tencere enflasyonun önemli olduğuna değinen Dönmez, “Gıda fiyatlarındaki yükseliş sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. Ancak tarımsal faaliyet alanları ve imkânları olan ülkemizin, gıda enflasyonu karşısında çok daha ciddi adımlar atması gerekir. Hem tüketicinin hem üreticinin kaybettiği bu kısır döngüden biran önce kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Coşkun Dönmez, bugünkü maliyetlerle sektörün artık fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldığını da belirterek, “Yeni oluşan maliyetler sonrasında, hazır yemek sektöründe menü fiyatlarımız 15-16 liranın altında olması imkânsız hale geldi” diye konuştu.