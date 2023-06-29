Haziran sonunda Uludağ'ın buzlu göllerinde yüzüyor

Türkiye'nin her yerine yaz geldi. Hava sıcaklıkları 28-30 derecelerin üzerine çıkarken, yaz tatili planı yapan milyonlarca kişi rahat bir nefes alabileceği denizin ve güneşin tadını çıkarabilecekleri güney sahillerine kaçıyor.

70 yaşındaki Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk ise yazın en sıcak ve uzun günlerini 2 bin 500 metre rakımda Uludağ'ın zirvesinde halen buzları erimeyen göllerinde yüzerek geçirmeyi tercih ediyor.

Kış aylarında metrelerce kalınlıkta buz tutan Bursa'nın göllerinin üzerinde yürüyüp koşan, testere ile kesip açtığı 3 metrekarelik delikten suya giren Şentürk, Haziran ayında erimeye yüz tutan Uludağ göller bölgesindeki 3 ayrı göle bir günde girip o anları paylaştı.

67 yaşındaki usta dağcı Uludağ'ın zirvesinde tek başına gezdiği göller bölgesinde buzların erimeye başladığı Kilimli Göl, Kara Göl ve Buzlu Göl'de Haziran sonu olmasına rağmen halen dondurucu soğukluktaki sulara girip buzların arasında kulaç attı. Uludağ'ın bulutların üzerindeki zirvesinde yer alan 7 göllerin manzarasına doyum olmazken bazı alanlara halen çığ düştüğü gözlemlendi.

Yaptığı faaliyetler ve çektiği videolarla adından sıkça söz ettiren Şentürk, gelecek nesillere sağlıklı yaşamak adına Uludağ'ın buzlu ve soğuk sularına girme alışkanlığını kazandırıp, bu yerlerin de ülke turizmine katma değer üretmesi açısından elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi.

Usta dağcı, Bursa'nın termal turizminin yanında Uludağ'ın buzlu göllerinin de turizme kazandırılmasının, bu güzelliklerin dünyanın her yerinde bilinmesinin şart olduğunu dile getirdi.