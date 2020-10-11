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Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Bandırmaspor: 0

Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlı takımın golü Batuhan Kör'den geldi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Bolu kampını erken tamamlayan ve Bursa'ya dönen yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bandırmaspor'u konuk etti. Taraftara ve basına kapalı olarak yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Bursaspor, 70'inci dakikada Batuhan Kör'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca yeşil-beyaz takım sahadan galip ayrıldı.

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