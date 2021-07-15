Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Mariupol: 1

Bursaspor, yeni sezon çalışmalarının ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Mariupol'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı takımın tek golünü penaltından Emirhan Aydoğan attı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, ilk hazırlık maçını Ukrayna temsilcisi Mariupol'la gerçekleştirdi. Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Bursaspor yine de golü bulan taraf oldu. Yeşil-beyazlı takım, İsmail Can Çavuşluk'ın yerde kalmasıyla kazandığı penaltıyı Emirhan Aydoğan'la gole çevirdi ve soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci devreye 9 oyuncu değişikliği ile başlayan Bursaspor, daha iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle genç oyuncu Vefa Temel'le pozisyon oluşturmaya çalışan Bursa ekibi, gol yollarında etkisiz kaldı. Maçın 70. dakikasında ise defansta verdiği boşluk sonrası Bursaspor kalesinde golü gördü. Ukrayna temsilcisi Mariupol, Shobotenko'nun golüyle 1-1'lik skoru yakaladı. Maçın kalan bölümden başka gol sesi çıkmayınca da mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Afyon Zafer Stadyumu

Hakemler: Burak Akdağ, Kurtuluş Aslan, Ali Çakır

Bursaspor: Canberk Yurdakulx (Deniz Aydın dk. 46), Cüneyt Köz (dk.46 Aykut Akgün), Taha Altıkardeş (Ertuğrul Kurtuluş dk. 46), Furkan Emre Ünver (Ozan İsmail Koç dk. 46), Furkan Özcan (Hamza Baran dk. 46), Emirhan Aydoğan (Ramazan Keskin dk. 46), Burak Altıparmak (Vefa Temel dk. 46), Kerem Şen (Tayfun Bebek dk. 46), Çağatay Yılmaz (Murat Karadeniz dk. 46x), Burak Kapacak (İsmail Can Çavuşluk dk. 40), Batuhan Kör (Berat Altındiş dk. 40)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Mariupol: Oleg Kydryk, Stasyk, Shobotemko, Mikicey, Meliskenkox, Sheh, Mishnov, Peterman, Kashyk, Gorbunov, Kylakov (Mikitishin dk. 61)

Yedekler: Turbaevskiy, Drambaev, Udod, Hromev, Placsa, Koshkosh, Topalov, Potalov

Teknik Direktör: Ostap Markevych

Goller: Emirhan Aydoğan (dk. 44 pen) (Bursaspor), Shobotenko (dk. 70) (Mariupol)