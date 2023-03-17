Hedef; daha sessiz Bursa

Bursa'da çevre ile alakalı gürültüyü azaltarak halkın hayat konforunu yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından onaylanan stratejik gürültü haritalarının ardından şimdi de Çevresel Gürültü ve Haritalama Eylem Planı Çalıştayı düzenledi.

Bursa'nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasının oluşturulmasının ardından eylem planı çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle hastane, okul, konut gibi hassas alanları etkileyen ve 3 milyon 147 bin 818 kişinin gürültüye maruziyetinin değerlendirildiği Stratejik Gürültü Haritaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha önce onaylanmıştı. Haritalar, 550 kilometre karayolu, 47.2 kilometre mevcut, 11.7 kilometre planlanan demiryolu, 300 adet eğlence yeri ile 7 adet sanayi bölgesi ve ayrıca 10 adet sanayi tesisini kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve araç sayımları yapılarak hazırlanmıştı. Projenin ikinci ayağını oluşturan eylem planı çerçevesinde, şimdi de Çevresel Gürültü ve Haritalama Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Modelleme ve Haritalama Şube Müdürü Nuray Hüsmen'in de katıldığı çalıştayda, bundan sonra izlenecek yol haritası, konunun tüm taraflarınca masaya yatırıldı.

Daha sağlıklı bir gelecek

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin de etkisiyle çevre sorunlarının günümüzde çok ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa'nın hava, su ve toprağına sahip çıkmak adına önemli yatırımları devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek bizden sonraki nesiller için büyük önem taşıyor. Hava, su ve toprak kirliliği gibi gürültü kirliliği de çevre ve insan sağlığını tehdit eden bir kirlilik türü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, gürültünün sağlık problemlerine yol açan en önemli ikinci çevre problemi olduğu belirtilmiştir. Bu sorunla mücadele etmek için bizler de geniş çalışmalar yürütüyoruz. İlk çalışmamız 2013 yılında 3 merkez ilçeyi kapsayan stratejik gürültü haritaları hazırlayıp yayımlamak oldu. Sürecin devamında, stratejik gürültü haritası sonuçlarına göre hazırlanan çevresel gürültü eylem planı raporunu da yayımlanarak uygulamaya koyduk. Şimdilerde ise bu gürültü haritası ve sonrasında oluşturulan çevre ile alakalı gürültü eylem planı raporunu tüm ilimiz bazında yayımlama sürecinde sona yaklaşmış bulunmaktayız. Amacımız, çevre ile alakalı gürültüye maruz kalan halkımızın karşılaştığı sorunları önlemek için alınması gereken tedbirleri belirlemek. Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakma gayreti ile bu hizmetleri her geçen yıl artırarak sürdürmekte kararlıyız” diye konuştu.

3 aşamalı plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Modelleme ve Haritalama Şube Müdürü Nuray Hüsmen de Bakanlık olarak, stratejik gürültü eylem planı çerçevesinde çalışmaları 3 aşamalı olarak yürüttüklerini vurguladı. İlk aşamanın mevcut gürültü seviyesinin tespiti, ikinci aşamanın gürültü azaltma senaryolarının hazırlanması olduğunu hatırlatan Hüsmen, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu iki aşamayı da tamamlandığını hatırlattı. Bakanlık olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik gürültü haritası ve raporunu inceleyip onayladıklarını ifade eden Hüsmen, “Eğer uygulamada bir sorun, bir sıkıntısı olursa Bakanlık olarak Büyükşehir Belediyemizin ekibiyle işbirliği içinde bu sorunları gidermek için koordinasyon içerisinde çalışacağız. Bu arada gürültü azaltmaya yönelik olarak gürültü bariyeri yapımı işi için Bakanlık olarak yüzde 50 hibe verdiğimizi de hatırlatmak istiyorum” dedi.

Çalıştay, açılış töreninin ardından Bursa'nın stratejik gürültü haritalarının sunumu, gürültü eylem planı taslağının sunumu, plan taslağının değerlendirilmesi ve paydaşların önerilerinin alınmasıyla tamamlandı.