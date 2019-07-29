Hedef sağlık turizmi

Orhangazi'de sıcak su kaynağının olduğu Keramet ılıca tesislerine yeni bir düzenleme için ilk adım atıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Ali Kılıçkaya ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte Keramet ılıca tesislerinde incelemelerde bulundu. Ilıca tesislerinin sadece bölge halkına değil dışardan gelen ziyaretçilere de hizmet verdiğini belirten Bekir Aydın, buradaki hizmetleri daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aydın, “İlçemizin turizm değerlerini ortaya çıkarmak için çaba sarf ediyoruz, Keramet ılıcası bu değerlerimizden biri. Burayı Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun içinde buranın modernize edilmesi gerekiyor, çalışmalarımızı başlattık en kısa sürede tamamlayarak daha kaliteli hizmet sunacağız” dedi.

Aydın, “4 mevsim aynı sıcaklığını koruyan Keramet Ilıca'sı vatandaşlarımıza günübirlik tatil yapma fırsatı sunuyor. Bu alanı sağlık turizmine kazandırarak sadece çevre illerimizdeki insanların değil ülke çapında bir cazibe merkezi olması yönünde sadece birkaç adım atılması gerekiyor. Bizler bu konuda kararlıyız ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz, Keramet artık ülkemizin en uğrak yerlerinden birisi olacaktır” dedi.

Hazırlanan raporları ve projeleri AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Esgin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Ahmet Ali Kılıçkaya'ya sunduklarını belirten Başkan Aydın projenin tamamlanması için destek istedi.