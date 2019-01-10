Heimtextil Fuarı'na Türk damgası

Dünyanın alanındaki en önemli fuarı olarak gösterilen Almanya'daki Hemtextil Fuarı'na Türkler damga vurdu. 3 binden fazla firmanın boy gösterdiği fuara bu yıl 285 Türk firması iştirak ederek rekor kırdı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Fuara katılan 111 firmamız, şehrimizin sektördeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Almanya'daki dünyanın en önemli ev tekstili fuarı Hemtextil'e Türkler damga vurdu. Geçen yıl 257 firmanın katıldığı fuara bu yıl 285 Türk firması katıldı. Sektörün lideri Bursa ise fuara en fazla iştirak eden il oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 70 kişilik heyet Hemtextil Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Küresel Fuar Acentesi Projesi ile bugüne kadar farklı coğrafyalarda düzenlenen fuarlara 6 binden fazla BTSO üyesinin katıldığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Dünyanın en önemli buluşmalarına ev sahipliği yapan Almanya en fazla ziyaret ettiğimiz ülkeler arasında yer almaktadır. Son 5 yılda farklı coğrafyalarda düzenlenen 160 fuara 6 binden fazla üyemizle katıldık. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler şehrimizin dış ticaretine büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

Almanya'nın finans merkezi olan Frankfurt'ta düzenlenen fuarın Bursalı firmalar için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Burkay, “Türkiye'den 19 farklı şehirden 285 firmamız stant açtı. Bursa iş dünyası olarak 111 firmayla Türkiye'den fuara en fazla katılan il olduk. Bu da şehrimizin sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Firmalarımızın bu iş gezisinden önemli faydalar sağlayarak döneceğini ümit ediyor, üyelerimizi Küresel Fuar Acentesi'nin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

BTSO'nun öncülüğünde düzenlenen organizasyonun firmaların ev tekstili sektöründeki yeni trentleri görmeleri açısından oldukça faydalı olduğunu dile getiren heyet başkanı Ali Güzeldağ, “Fuara katılan firmalarımızı heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Firmalarımız yeni kreasyonlarını bu fuarda görücüye çıkardı. Gerek ürünlerimizin kalitesi, gerekse de sunumuyla firmalarımız fuarda adeta gövde gösterisi yaptı. Bizlere bu önemli fuara iştirak etme imkanı sunan odamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Heimtextil Fuarı'nın sektörün en kapsamlı organizasyonu olduğunu belirten heyet başkan yardımcısı Davut Gürkan ise, “Fuara katılanların sayısına baktığımızda Bursa'nın ilk sırada olduğunu görüyoruz. Bursalı firmalarımızın dünya çapında ne kadar farklı ve katma değerli ürünler ürettiklerini yakından gördük. Bu da bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Gürkan, Küresel Fuar Acentesi Projesi ile Bursalı firmaların birlikte hareket edebilme yeteneğine katkı sağlandığını belirterek, projenin firmalar arasında birlikte iş yapabilme kültürü oluşturduğunu ifade etti. Almanya temasları kapsamında Hessen Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD Hessen ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölgenin ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında bilgiler alan BTSO heyeti, ayrıca tekstil makineleri sektöründe dünyanın en önemli firmaları arasında yer alan Karl Meyer'i ziyaret ederek, firmanın üretim tesisinde incelemelerde bulundu.