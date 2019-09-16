Hekim adayları beyaz önlüklerini giydi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne bu yıl başlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımı attı.

BUÜ Tıp Fakültesi'nde birinci sınıfa başlayan 277 öğrenci, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, fakülte idarecileri, öğretim üyeleri ve ailelerinin de katıldığı törende öğrencilere seslenen Kılavuz, beyaz önlüğün temizliği, saflığı temsil ettiğine dikkati çekti. Din adamlarının ve tabiplerin beyaz giydiğini aktaran Kılavuz; “Bu iki mesleği yapanların insana dokunan olması hasebiyle çok dikkatli ve titiz olmaları gerekiyor. Bir başka ifade ile; inançlarını ve düşüncelerini davranışlarına yansıtırlarken sırf Hak rızası ve halk rızasını gözetme mecburiyetindedirler. Eğer inanç ve düşünce davranışa yansırken başka bir beklenti olmaz ve sadece bu rızalar gözetilirse ‘hikmet' ve ‘bilgelik' ortaya çıkar” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında geçmişte çok sayıda soru ve şikayet geldiğini açıklayan Rektör Kılavuz, “Fakültemizde günlük 15 bin kişilik bir sirkülasyon var. Bu kadar insanın olduğu yerde düzenin olması çok kolay değildir. Ancak şikâyetler azamî seviyeye indiyse, azaltıldıysa bu ancak şükranla karşılanacak bir gelişmedir. Şimdi yeni öğrencilerimiz böyle bir fakülte, böyle bir kadro ve böyle bir idari yönetimin desteği altında öğrenime talip oldular. Bu çok değerli bir olaydır. Hepinizi önce tebrik ediyorum, sonra da eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya ise, fakültenin sahip olduğu eğitim ve öğretim imkânları ile Türkiye'nin en seçkinleri arasında yer aldığını vurguladı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için 277 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Dekan Kaya; “Bunlara ilaveten fakültemiz uluslararası öğrenci kapsamında aralarında Afganistan, ABD, Azerbeycan, İngiltere, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Danimarka, İran, Makedonya, Mısır, Sırbistan, Suriye ve Tunus'tan 49 öğrenciyi de bünyesine katmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Kılavuz, Dekan Kaya ve öğretim üyeleri öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.