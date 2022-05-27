Hekim olacak öğrencilerin fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi izlenime açıldı. Birbirinden güzel 50 fotoğrafın bulunduğu sergi akademisyen ve öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

Proje yürütücülüğünü BUÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferah Budak'ın yaptığı 'Temel Fotoğrafçılık Bilgileri' seçmeli dersinin yılsonu sergisi açıldı. Tıp Fakültesi ve Entellektüel Tıp Topluluğu'nun katkıları ile önceki gün Tıp Fakültesi amfi girişinde açılan sergide Tıp Fakültesi ve Diş hekimliği Fakültesi öğrencilerinin fotoğraflarının yer aldığı 50 fotoğraf yer aldı. Etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile akademisyen ve öğrenciler de katıldı. Sergiyi gezen Rektör Kılavuz ve beraberindeki heyet projede yer alan herkesi tebrik etti.

Sergi, 27 Haziran'a kadar kampüs içerisinde sergilenmeye devam edecek.