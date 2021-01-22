Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde rahatsızlanan hasta, helikopter ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da helikopter ambulans, dağ ilçesinde yaşayan vatandaşın yardımına hızır gibi yetişti. Serebrovasküler hastalık teşhisi konulan 78 yaşındaki hasta Ü.A.'nın, ilçeden merkeze sevki gerekince durum 112 Komuta Kontrol Merkezine bildirildi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden havalanan helikopter ambulans, olumsuz hava şartlarına rağmen hastayı ilçeden alıp, şehir merkezine getirdi. Hasta, burada hazır bekleyen ambulansla hastaneye sevk edilirken, tedavisinin sürdüğü belirtildi.