Hem eğlendiler hem de çevreyi temizlediler

Birlikte eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, daha sonra ise çevredeki atıkları toplayarak örnek davranış sergiledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi'nin (TOSPA) 'herkes duyar' projesi kapsamında işitme engeli olan lise öğrencileri Kent Ormanında bir araya geldi. Proje, lise öğrencilerinin öz güvenlerini arttırırken üniversite öğrencilerine Türk işaret dili üzerinde pratik yapma ve empati yeteneklerini geliştirme imkanı sundu.

TOSPA gönüllüleri, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi Konuşan Eller İzci Ocağı izcileri ve öğretmenler gün boyu birlikte vakit geçirerek eğlenceli dakikalar yaşadı. Voleybol, halat çekme, şişe devirme, hareketli ip, bardak kulesi gibi çeşitli oyunlarla yarışan öğrenciler, ormanda yapılan yürüyüşte ise çevredeki atıkları toplayarak doğaya saygılarını gösterdi