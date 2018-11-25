Hem korudular hem yürüdüler

Kadınların şiddete karşı yürüyüşünde görev alan kadın polisler dikkat çekti.

Türkiye genelinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla onlarca etkinlik ve yürüyüşe imza attı. Yapılan etkinliklerde kadınlar, şiddet mağduru hemcinslerinin seslerini tiyatro ve çeşitli etkinliklerle duyurmaya çalıştı. Bursalı kadınlar da 25 Kasım etkinlikleri kapsamında hemcinslerine düzenledikleri yürüyüşle destek verdi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kadın katılırken, yürüyüşte en çok dikkat çeken kadın polisler oldu. Kadın polisler şiddete hayır demek için yürüyen kadınları hem korudu hem de onlarla birlikte yürüdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, yürüyüş sebebiyle yollar trafiğe kapatıldı. Kadınların yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan iş yerlerinde çalışan ve kafelerde oturan kadınlar da yürüyüşe destek verdi. Bazı kadınlar da evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından alkışlarıyla hemcinslerini yalnız bırakmadı. Yürüyüş kadınların şiddete karşı attıkları sloganlarla son buldu.