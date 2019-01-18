Hem pazarcı, hem tüketici kazanacak

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Yaymacılar ve Benzerleri Odası arasında Nilüfer'deki pazar yerlerinin işletilmesi, işgaliye bedellerinin oda tarafından toplanması ve işletme hakkının kullanımı hakkındaki protokol imzalandı.

Nilüfer Belediyesi, ilgili odalarla yaklaşık 3 bin pazarcıya kapsayan protokolü imzaladı. Protokolü Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Seyyar Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Ergin Birdal, Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu imzaladı. Yaklaşık 3 bin pazarcı esnafını ilgilendiren protokol, ilçe sınırları içinde haftanın belirli günlerinde kurulan bütün pazar yerlerinin düzenli ve modern bir yapıya kavuşturulması, pazarın sona ermesinin ardından yapılması gereken temizlik faaliyetlerinde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması, düzenin esnaf ve belediye iş birliği ile sağlanması konularını içeriyor.

Mustafa Bozbey, “Oda temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin maksadı hem esnafımıza destek vermek, onların güçlü bir meslek örgüt yapısına sahip olmalarını sağlamak, hem de esnaf ve vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda alışveriş yapacakları pazar yerlerini kurmak. Böylece hem esnafımız hem tüketiciler kazanacak” dedi.