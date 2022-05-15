Hem spor yaptılar hem çevreyi temizlediler

Yıldırım Belediyesi, doğal, tarihsel, kültürel birçok unsuru bünyesinde barındıran, ilçenin sırtını yasladığı Uludağ'da gizli kalmış eşsiz güzelliklerle vatandaşları buluşturmak ve vatandaşların spor yaparken temiz hava ile buluşmasına katkı sağlamak adına 'Doğal Olarak Yıldırım' sloganıyla başlattığı doğa yürüyüşlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hava şartlarından ve pandemiden dolayı ara verilen yürüyüşlerin startını vererek Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi öğrencileri ile Kaplıkaya'dan Zeyniler'e kadar yürüdü. ‘Doğadaki Tek İzimiz Ayak İzimiz' sloganıyla doğaya bırakılan atıkları toplayarak hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de tabiatın kirletilmesine karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen ekip yaklaşık 4,5 kilometrelik parkuru yürüdü. Doğanın eşsiz manzaralarına ve benzersiz güzelliklerine hayran kalarak, bol oksijen alarak sağlıklı hayatın anahtarı sporla buluşan doğaseverler, Yıldırım'ın tabiat harikalarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Doğasever çevre gönüllüleriyle birlikte yürüyüşte yerini alan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğa yürüyüşlerini farkındalık oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen yürüyüşlerde öncelikli hedefin Yıldırım'ın doğal güzelliklerinin tanıtımını yapmak ve vatandaşlarla paylaşmak olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bizim hedefimiz bu doğa yürüyüşlerini düzenlerken bilhassa Yıldırım'ın doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle paylaşmak ve birlikte görmekti. Gerçekleştirdiğimiz yürüyüşler vatandaşlarımız tarafından pek bilinmeyen parkurların ve tabiat harikalarının tanıtımına da önemli katkı sağladı. Bu anlamda Zeyniler, Balaban, Fidyekızık ve tüm bölgelerin güzel mekânlar olduğuna birlikte şahitlik ettik. Gençlerimiz ile uzun bir aradan sonra Zeyniler parkurunu yürüdük ve bunun yanında duyarsız kişiler tarafından doğaya bırakılan atıkların temizliğini de yaparak çevre kirliliğinin önlenmesine dikkat çekmiş olduk. Bu bilincin gençlerimizde uyandırılması ve yaygınlaşması ayrıca önemli. Çünkü doğa ve yaşadığımız çevre bizlere geçmişimizin korunması gereken mirası, geleceğimizin emaneti. Bu konuda da gençlerimizle anlamlı bir farkındalığa imza atmış olduk” dedi.